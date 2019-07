Microsoft Azure, Linux dépasse Windows

Dans un récent entretien Microsoft va bien plus loin que de réaffirmer son slogan « Microsoft loves Linux ». Le géant déclare que ce système d’exploitation est utilisé massivement sur Microsoft Azure. La plate-forme open source s’est tellement développée qu’elle a finalement réussi à dépasser Windows Server.

L’information a été lancée par Sasha Levin. L’utilisation de Linux sur les services Cloud du géant dépasse celle de Windows. L’OS est devenu le premier choix des clients. Si à première vue cette déclaration peut paraitre surprenante, elle ne l’est pas vraiment. Microsoft s’est beaucoup rapproché de cet environnement depuis le lancement de Windows 10.

Cette histoire a commencé il y a plusieurs années. A l’époque Mark Russinovich, (Azure CTO) avait révélé que 25% des instances Azure fonctionnaient sous des systèmes basés sur Linux et non Windows. Ce chiffre a depuis considérablement augmenté. A la fin 2018, Scott Guthrie, vice-président exécutif du groupe cloud et entreprise chez Microsoft avait confirmé que son adoption atteignait les 40% sur Azure.

Azure, l’utilisation de Linux dépasse celle de Windows

Nous sommes désormais à la mi-2019 et le système a désormais dépassé Windows. Il y a de fortes chances que cette croissance se poursuive dans les mois et les années à venir.

Microsoft est devenu un grand « fan » de Linux. Sa prise en charge a été implémenté dans ses produits clés, notamment Windows 10. Ceci est possible au travers de Windows Subsystem for Linux alias WSL. Nous avons la prise en charge des grandes distributions comme Ubuntu.

A noter qu’Azure est compatible avec un plus large éventail de distributions. Cela comprend par exemple CentOS, Oracle Linux et Debian.